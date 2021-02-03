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14:34, 03 февраля 2021

Суд получил административный протокол главного редактора «Медиазоны» о правонарушении на протестной акции

Тверской суд Москвы получил административный протокол главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова о правонарушении на протестной акции, — сообщила РИА пресс-секретарь суда Ольга Болдырева. Смирнова обвиняют в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Судебное заседание состоится сегодня. Журналисту грозит до 30 суток административного ареста.

Дело будет рассматривать судья Александр Меркулов, — сообщает корреспондент Эха из Тверского суда. Сам Смирнов говорит, что готов к разным вариантам развития событий. По его словам, 23 января он не участвовал в акции, а находился дома.



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