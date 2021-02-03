На Украине введены санкции в отношении трех телеканалов, которые, по мнению властей, занимаются российской пропагандой

На Украине по решению президента Владимира Зеленского введены санкции в отношении трех телеканалов, которые, по мнению властей, занимаются российской пропагандой. Это 112 Украина, Ньюз Уан и ЗИК. Они принадлежат депутату Верховной рады от блока «Оппозиционная платформа — за жизнь» Тарасу Козаку. Он, по данным ряда СМИ, тесно связан с пророссийским политиком Виктором Медведчуком

Ведущий телеканала ЗИК Василий Апасов в интервью «Эху» назвал решение Зеленского неожиданным.

Журналист украинского телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский, что решение о санкциях принято, в частности, из-за падения президентского рейтинга.

Оппозиция в Верховной раде уже заявила о том, что инициирует импичмент Владимиру Зеленскому. Полиция в Киеве усиливает меры безопасности, опасаясь акций протеста.