Полиция составила протокол на корреспондента «Открытых медиа» Дмитрия Никитина по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Накануне журналист в центре Москвы освещал акцию протеста, после чего был задержан полицией.

Заместитель редактора отдела политики «Открытых Медиа» Илья Рождественский в интервью «Эху» сказал, что Никитин выполнял свою профессиональную работу по заданию редакции.

Рождественский добавил, что Никитина доставили в суд в наручниках, ему грозит 15 суток ареста.

Информагентства сообщают о намерении Росгвардии провести служебную проверку в отношении сотрудника ведомства, который ударил дубинкой журналиста на акции протеста в Москве.

Ведомство оценит действия росгвардейца. По результатам проверки будет дана правовая оценка. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Это также подтвердили в Союзе журналистов России. В Росгвардии эту информацию пока не комментировали.

Инцидент произошел накануне вечером в ходе протестной акции, которая стихийно началась в центре Москвы после вынесения приговора Алексею Навальному. В какой-то момент часть протестующих направилась в Дмитровский переулок, где силовики зажали их со всех сторон. Люди скандировали, что они безоружны и поднимали вверх руки. Но омоновцы начали их жестко задерживать, попутно избивая. Телеграм-канала Avtozak Live опубликовал видео, на котором видно, как полицейский бьет дубинкой журналиста в желтом жилете с надписью «Пресса» и с видеокамерой, который снимал происходящее. Он кричит от боли, хватается за голову и падает. Позже выяснилось, что это был оператор YouTube-канала Real View Федор Худокормов. Он заявил о намерении подать жалобу в полицию на избившего его силовика.

Председатель Союза Владимир Соловьёв в интервью «Эху» назвал незаконным задержания журналистов до проверки личных документов.

Причиной, по которой задерживают сотрудников СМИ, может являться отсутствие единого стандарта журналистского удостоверения, добавил Соловьёв.