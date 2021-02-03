Решение Суда заменить условный срок Алексею Навальному на реальный вызвало резко негативную реакцию на Западе

Решение Симоновского суда Москвы заменить условный срок политику Алексею Навальному на реальный вызвало резко негативную реакцию на Западе. Лидеры ведущих стран призвали российские власти освободить его из-под стражи.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Твиттере, что возвращение Навального в Россию после отравления было по-настоящему смелым поступком, а решение суда, по его мнению, это трусость.

Недопустимым его назвал и президент Франции Эммануэль Макрон. Замену условного срока на реальный оппозиционному политику осудили власти Германии и Канады, а также Соединенных Штатов. Об этом заявила, в частности, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире РБК сказала, что западные лидеры вмешиваются во внутренние дела России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать решение Симоновского суда по Навальному. Он также сказал, что Кремль считает не заслуживающими внимания высказывания политика о Владимире Путине и в целом вся ситуация не оказывает существенного влияния на политическую обстановку в стране.

Независимый политолог Екатерина Шульман напрямую связывает замену условного срока Навальному на реальный с предстоящими думскими выборами.

Сегодня в эфире Эха Москвы адвокат Алексея Навального, Ольга Михайлова подтвердила, что защита будет подавать апелляцию на решение Симоновского суда. По нему политик должен будет провести в колонии общего режима два года и 8 месяцев.