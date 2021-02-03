У президента есть более насущные вопросы, чем размышления о месте в истории или прослушивании речи Навального – Песков

У президента Владимира Путина есть более насущные вопросы, чем размышления о своем месте в истории или прослушивании речи Алексея Навального в суде. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Путин сам неоднократно говорил, что эти думы – не то, чему он придается. Президент работает каждый день, вы видите, сколько проблем, сколько текущих вопросов. Мы только что с вами говорили – льготная ипотека. Есть положительные стороны, есть отрицательные стороны. Есть текущие вопросы, которые абсолютно далеки от схоластики, но которые касаются жизни миллионов и миллионов россиян, которые, кстати, пользуются этой льготной ипотекой. Вот этим вместе с правительством занимается президент каждый день. Было бы глупо, если бы он вместо этого выслушивал бы какие-то выступления осужденных или думал о месте в истории», — сказал он.

Д.Песков также подчеркнул, что вряд ли А.Навальный может судить о месте президента Владимира Путина в истории.

«Я не думаю, что упомянутому осужденному говорить о месте, который Путин займет в истории, однозначно нет. Об этом говорить людям этой страны», — заключил он.