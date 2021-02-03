В Кремле не склонны проводить параллели между ситуацией с протестами в России и Белоруссии – Песков

В Кремле не склонны проводить параллели между ситуацией с протестами в России и Белоруссии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я бы не стал проводить здесь каких-то параллелей. Безусловно, есть какие-то похожие элементы, я имеют в виду элементы, связанные с провокаторами. Провокационные элементы – да, они есть. В то же время, мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины. Поэтому я бы это совсем не отождествлял как-то», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что силовые структуры обоих стран на митингах «выполняют свой долг, они борются с провокаторами, борются с несанкционированными акциями».