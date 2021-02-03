Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. По версии СК, Фургал является организатором преступной группы, причастной к убийствам трех бизнесменов в 2004-2005 годах, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, исполнители преступлений установлены и арестованы. Кроме того, Фургала обвиняют в незаконном хранении оружия и взрывных устройств.