Центризбирком объявил о том, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в 6 регионах. Пять отберут по итогам заявок и готовности, а шестым станет Москва, где голосование пройдет на собственной платформе.

Ранее о готовности к онлайн-голосованию заявляли в Ульяновской. Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. Крым и Севастополь отказались. Тестирование системы электронного голосования Центризбирком проведет в апреле, — сообщает «Коммерсантъ».