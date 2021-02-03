Росгвардия намерена дать правовую оценку действиям сотрудника ОМОНа, который ударил журналиста, работавшего на ночной протестной акции в Москве, — сообщают ТАСС и РИА со ссылкой на источники.



В сети опубликовано видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет дубинкой по голове человека с камерой и в жилете «Пресса». Пострадавший корреспондент Риал Вью, Федор Худокормов. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пообещала разобраться со всеми инцидентами во время протестов 2 февраля.