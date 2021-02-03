Кремль беспокоят несанкционированные протестные акции в стране – такая активность должна жестко подавляться, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что реакция полиции объясняется угрозами, которые могли возникнуть. Песков признал, что серьезных провокаций не было, но он уверен, что этого удалось избежать благодаря действиям полиции.

По информации проекта ОВД Инфо, общее число задержанных за вчерашний день превышает 1400 человек. Среди задержанных были журналисты.

Московский ОМОН минувшей ночью задержал журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина, у которого при себе были пресс-карта и редакционное задание. Никитин находился в Дмитровском переулке, где сотрудники силовых структур избивали людей, скандировавших мы без оружия

В отношении Никитина составлен административный протокол по статье об участи и в несанкционированном митинге. Он провел ночью в отделе по Головинскому району.

Автора «Новой», Никиту Гирина, задержанного вчера вечером на пути к метро, доставили в Симоновский суд.