В Киеве усилены меры безопасности на фоне закрытия трех оппозиционных телеканалов. В Раде инициируют процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому.

Власти опасаются массовых протестов в связи с введенными главой государства санкциями. Митинги ожидаются у зданий Верховной рады и правительства Украины. В центр столицы стягивают силовиков, сообщает МВД. Там предупредили о возможном ограничении движения автотранспорта.



Тем временем, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о намерении досрочно отправить в отставку президента. Сопредседатель фракции Вадим Рабинович обвинил Владимира Зеленского в желании «заткнуть рот» тем, кто «несет людям правду» о тарифах на ЖКХ, отсутствии вакцины от COVID, развале медицины и других проблемах. Накануне президент Украины ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам «112 Украина», «Ньюс уан» и «Зик», а также к их владельцу – оппозиционному депутату Тарасу Козаку, которого связывают с пророссийским политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком. В телеканалах сочли указ политической расправой. Сам Зеленский назвал это трудным решением. Он заверил, что поддерживает свободу слова, однако выступает против «пропаганды, финансируемой страной агрессором». По его словам, санкции призваны противодействовать России и направлены на защиту евроатлантических устремлений Украины.

Запись украинского лидера в «Твиттере» сделана только на английском языке.