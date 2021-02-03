В ходе акции в поддержку Навального в Москве минувшим вечером и ночью были задержаны около полутора тысяч человек

В ходе акции в поддержку политика Алексея Навального в Москве минувшим вечером и ночью были задержаны около полутора тысяч человек, — передает Интерфакс, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Санкт-Петербурге были задержаны около 250 человек.

Первые задержания полиция провела у Гостиного двора около десяти вечера. В автозак отправили парня и девушку, которые держали чистый лист ватмана. Затем на Невский вышли сначала десятки, а потом — сотни горожан. Некоторое время полиция хватала каждого, кто задерживался при выходе из метро. Власти закрыли центральные станции подземки, причём не только на выход, но и на вход. Горожане пошли по тротуарам Невского проспекта, автомобилисты сигналили им в знак одобрения. Сотрудники ГИБДД стали останавливать машины, водители которых выражали поддержку участникам. Шествие атаковали силовики. Они бросали людей на землю, применяли дубинки и электрошокеры, в том числе и к людям, которые не оказывали никакого сопротивления. Полицейские отталкивали журналистов, которые снимали избиения, а задержанных заставляли стоять у стен домов с поднятыми руками. До перекрытой Дворцовой площади дошли немногие участники акции, а силовики начали прочёсывать дворы на Невском проспекте, чтобы выловить людей, которые там укрывались.



Отделения полиции в Санкт-Петербурге, так же, как и в Москве, переполнены.