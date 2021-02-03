Суд рассматривает дело журналиста «Открытых медиа», которого задержали несмотря на удостоверение и жилет прессы

Головинский суд рассматривает дело журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина, которого накануне задержали во время работы на митинге несмотря на удостоверение и жилет прессы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель редактора отдела политики издания «Открытые медиа» Илья Рождественский.

«Нашего корреспондента Дмитрия Никитина задержали на Большой Дмитровке. Несмотря на то что у него была пресс-карта, редакционное задание и жилет с надписью «пресса», его погрузили в автозак. Привезли в отдел ОВД по Головинскому району Москвы, не пустили туда адвоката, объявив план «Крепость», не давали ни еды, ни воды, не давали спать. Попытались взять отпечатки пальцев, сославшись на то, что паспорт можно подделать. Утром на него составили протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения массовых акций и отвезли в суд в наручниках. Адвоката все еще к нему не пускают. Сейчас ему грозит 15 суток ареста», — сказал он.

И.Ррждественский подчеркнул, что накануне журналист освещал протест по заданию редакции.

По данным «ОВД-Инфо», с начала акций в поддержку Алексея Навального 23 января по всей России задержано более 10 000 протестующих. Из-за того, что спецприемники Москвы и Петербурга в последние дни были переполнены, в день суда над политиком автозаки с задержанными часами ездили по городу, людей не выпускали в туалет, не давали еды и питья. Сообщается также о нападениях силовиков на журналистов в жилетах с надписью «пресса».