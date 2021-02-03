В Следственном комитете подтвердили гибель одного человека в результате пожара на складе автозапчастей в Красноярске – это рабочий. Ранее сообщалось о том, что трое пожарных пропали, их поиски продолжаются. Они осложняются плотным задымлением

Площадь пожара превышает 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер сложности.