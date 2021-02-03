Памфилова: Сентябрьские выборы в России, скорее всего, будут проходить в течение трех дней

Сентябрьские выборы в России, скорее всего, будут проходить в течение трех дней, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Памфилова также подчеркнула, что онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах, включая Москву.