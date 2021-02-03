Владимир Зеленский назвал введение санкций против трех украинских телеканалов трудным решением. Он написал в Твиттере, что выступает против российской пропаганды. Ограничительные меры введены в отношении телеканалов 112 Украина, NEWSONE и ZIK. Они прекратили эфирное вещание.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что против этого.

Тем временем, оппозиция в Верховной раде уже инициирует импичмент Владимиру Зеленскому. Правоохранительные органы опасаются акций протеста. В Киеве усиливают меры безопасности, в частности, у зданий парламента и правительства.