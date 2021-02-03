В Киеве усилены меры безопасности из-за опасений массовых акций, вызванных введением санкций в отношении трех каналов

В Киеве усилены меры безопасности из-за опасений массовых акций, вызванных введением санкций в отношении трех телеканалов. В сообщении МВД Украины говорится, что есть сведения о планах провести митинги у здания Верховной Рады и правительства.

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о санкциях в отношении телеканалов, которые, по мнению властей Украины, занимаются российской пропагандой и дезинформацией. Это 112 Украина, Ньюз Уан и ЗИК.

Ограничительные меры также введены в отношении владельца телеканалов, депутата Тараса Козака, который, по данным ряда СМИ тесно связан с пророссийским политиком Виктором Медведчуком

Телеканалы уже прекратили эфирное вещание. Оппозиция в Верховной Раде уже заявила, что инициирует импичмент Владимиру Зеленскому.