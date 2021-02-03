В театре «Гоголь-центр» возможно сменится художественный руководитель

По данным ТАСС, своего поста может вскоре лишиться Кирилл Серебренников.

Контракт у Серебренникова заканчивается в конце этого месяца. Департамент культуры Москвы не будет его продлевать, сообщил агентству осведомленный источник. Сам режиссер накануне на дне рождения театра сказал, что его договор истекает 20 февраля, и поблагодарил коллег за 8,5 лет счастья. Позже он подтвердил ТАСС лишь информацию о контракте, но от дальнейших комментариев отказался. Столичные власти официально о планах на этот счет не сообщали. На дне рождения коллектива говорили о планах на этот год. Предполагается, что «Гоголь-центр» выпустит ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства. Об участии в них нынешнего худрука, не известно.

В июне прошлого года Мещанский суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии». По версии следствия, фигуранты похитили из бюджета 128 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Свою вину режиссер не признал.

Серебренников возглавил Московский драматический театр имени Гоголя в 2012 году и создал на его базе «Гоголь-центр».