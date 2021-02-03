МИД РФ обвиняет западные страны во вмешательстве во внутренние дела России после требований освободить Навального

Российский МИД обвиняет западные страны во вмешательстве во внутренние дела России после требований освободить политика Алексея Навального. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, все заявления сделаны под копирку.

Накануне Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это решение недопустимым, а премьер-министр Великобритании – трусостью. Ранее решение суда осудили и власти США, а также еще ряда стран.

Официальный представитель МИД России в эфире РБК назвала заявления западных лидеров по поводу Алексея Навального вмешательством во внутренние дела страны. Мария Захарова призвала эти страны сконцентрироваться на решении собственных проблем.