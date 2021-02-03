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Эксклюзив Эха 12:03, 03 февраля 2021

Союз журналистов: из ОВД Коньково отпустили двух сотрудников СМИ, задержанных во время освещения протестной акции

Союз журналистов России утверждает, что из ОВД Коньково отпустили двух сотрудников СМИ, которые были задержаны во время освещения протестной акции в Москве минувшим вечером. Это журналисты Росбалта Алексей Волошинов и Станислав Корягин, — передает Интерфакс.

Накануне были задержаны еще несколько сотрудников СМИ, а в Дмитровском переулке удар дубинкой по голове от омоновца получил оператор YouTube канала Реал Вью Федор Худокормов. В Росгвардии, по данным источника ТАСС, будет проведена проверка в отношении этого сотрудника.

Председатель Союза Владимир Соловьёв в интервью «Эху» назвал незаконным задержания журналистов до проверки личных документов.

Люди начали выходить на улицы после того, как Симоновский суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше. Он должен будет провести в колонии общего режима два года и 8 месяцев.



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