Мэр Собянин не несет ответственности за жесткие задержания и избиения протестующих в Москве – режиссер Бертман

Мэр Сергей Собянин не несет ответственности за жесткие задержания и избиения протестующих и журналистов в Москве. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман.

«Сергей Собянин управляет городом, он же не выходит на улицы бить кого-то. Я не жалею, что поддержал Собянина абсолютно. Собянин сделал очень много, в том числе, для культуры Москвы, для театров. Плюс к этому, когда мы пользуемся сейчас такси в приложении, когда мы идем по чистому городу – это тоже Собянин. Он хозяйственник, который управляет городом, он совсем не политик, он даже ни разу не сделал никаких политических заявлений», — сказал он.

По мнению Д.Бертмана, ответственность за происходящее в ходе протестов лежит на всех жителях города.

По данным «ОВД-Инфо», с начала акций в поддержку Алексея Навального 23 января по всей России задержано более 10 000 протестующих. Из-за того, что спецприемники Москвы и Петербурга в последние дни были переполнены, в день суда над политиком автозаки с задержанными часами ездили по городу, людей не выпускали в туалет, не давали еды и питья. Сообщается также о нападениях силовиков на журналистов в жилетах с надписью «пресса».

Дмитрий Бертман, напомним, был в 2018 году доверенным лицом Сергея Собянина на выборах.