В СЖР планируют предложить унификацию удостоверений и отличительных жилетов прессы для безопасной работы

В Союза журналистов России планируют предложить унификацию удостоверений и отличительных жилетов прессы для безопасной работы на протестных акциях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов Владимир Соловьев.

«Центр юридической поддержки Союза журналистов хочет в ближайшие дни выйти с рядом предложений о том, как вести себя журналистам, полицейским и росгвардейцам, чтобы не мешать друг другу, чтобы журналисты спокойно выполняли свою работу, их никто не задерживал и не бил. Возможно, будет утвержден единый стиль жилета журналиста. Кроме того, удостоверения журналистов настолько разные, что росгвардейцы и полицейские не могут разобраться во всем этом разнообразии. Для удобства работы, мы хотели предложить сообществу обсудить унификацию удостоверений или иметь отдельную корочку для работы на митингах», — сказал он.

В.Соловьев также добавил, что нарушения на акциях в отношении журналистов фиксируются в СЖР.

«Мы настаиваем на том, чтобы людей, которые имеют на одежде знаки прессы ни в коем случае нельзя задерживать, нельзя применять к ним какое-то физическое насилие, увозить куда-то далеко, чтобы там устанавливать его личность. Каждый раз, когда происходили митинги, мы фиксировали все эти нарушения и повреждения, нанесенные журналистам. Я по итогам пишу письмо министру внутренних дел, надеюсь, что все случаи нарушения прав журналистов будут подробно изучены и все меры будут приняты», – заключил он.