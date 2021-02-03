В центре Парижа вышла из берегов Сена. Затоплены некоторые набережные. За минувший день вода поднялась в среднем на 4 метра. Поток, грозящий Парижу наводнением, идет из реки Марна. Вокруг нее уже затоплены деревни и поселки. Многим жителям пришлось на несколько дней покинуть свои дома. Синоптики предупреждают, что дожди в ближайшие дни могут ухудшить ситуацию.