В центре Парижа вышла из берегов Сена. Затоплены некоторые набережные. За минувший день вода поднялась в среднем на 4 метра. Поток, грозящий Парижу наводнением, идет из реки Марна. Вокруг нее уже затоплены деревни и поселки. Многим жителям пришлось на несколько дней покинуть свои дома. Синоптики предупреждают, что дожди в ближайшие дни могут ухудшить ситуацию.
2021-02-03T11:34:16+03:00
2021-02-03T11:41:06+03:00
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11:34, 03 февраля 2021
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