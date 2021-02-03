Союз журналистов: из ОВД Коньково отпустили двух сотрудников СМИ, задержанных во время освещения протестной акции

Союз журналистов России утверждает, что из ОВД Коньково отпустили двух сотрудников СМИ, которые были задержаны во время освещения протестной акции в Москве минувшим вечером. Это журналисты Росбалта Алексей Волошинов и Станислав Корягин, — передает Интерфакс.

Накануне были задержаны еще несколько сотрудников СМИ, а в Дмитровском переулке удар дубинкой по голове от омоновца получил оператор YouTube канала Реал Вью Федор Худокормов. В Росгвардии, по данным источника ТАСС, будет проведена проверка в отношении этого сотрудника.

Руководитель театра Геликон Опера Дмитрий Бертман считает, что московские власти и лично Сергей Собянин не несут ответственности за жесткие задержания и избиения журналистов в столице. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Дмитрий Бертман, напомню, был в 2018 году доверенным лицом Сергея Собянина на выборах.

Люди начали выходить на улицы после того, как Симоновский суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше. Он должен будет провести в колонии общего режима два года и 8 месяцев.