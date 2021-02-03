Согласно данным оперативного штаба в России за сутки выявлено менее 16 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Похожие показатели были и накануне.

В Москве число выздоровевши за день в три с половиной раза превысило число заболевших. Новых случаев в столице чуть более полутора тысяч.