На Украине введены санкции в отношении трех телеканалов, которые, по мнению властей, занимаются российской пропагандой

На Украине по решению президента Владимира Зеленского введены санкции в отношении трех телеканалов, которые, по мнению властей, занимаются российской пропагандой. Это 112 Украина, Ньюз Уан и ЗИК. Они принадлежат депутату Верховной рады от блока «Оппозиционная платформа — за жизнь» Тарасу Козаку.

Местный политолог Вадим Карасев в интервью «Эху» сказал, что единственный выход для телеканалов – это судебное разбирательство.

По данным ряда СМИ, владелец телеканалов Тарас Казак имеет совместный бизнес с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.