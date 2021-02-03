ТАСС: В Росгвардии будет проведена проверка в отношении сотрудника, который ударил дубинкой по голове журналиста

В Росгвардии, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, будет проведена проверка в отношении сотрудника, который ударил дубинкой по голове журналиста. Это произошло накануне во время протестной акции в Москве.

Пострадавший, оператор YouTube-канала Real View Федор Худокормов. Он снимал на видео, как полиция и Росгвардия разгоняют протестующих в Дмитровском переулке.

Как и в ходе прошлых протестных акций, накануне также были задержаны несколько сотрудников СМИ. Союз журналистов России обратился в МВД с просьбой прояснить ситуацию. Комментариев в самих правоохранительных органов пока нет.