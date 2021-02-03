Восприятие Навального как единственной альтернативы Путину ведет к поляризации и революционному мышлению – политолог

Восприятие Алексея Навального как единственной альтернативы Путину ведет к поляризации и революционному мышлению в обществе. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Владимир Путин строил, строил и наконец построил поляризованное государство. Поляризация приводит к революционному мышлению. Появился человек, который является альтернативой Путину в глазах общественного мнения и делается светом в окне. Тут чистая механика: чем хуже отношение к Путину, тем по автомату лучше отношение к Навальному, чем больше раздражение на власть, тем краше, умнее, благороднее видится Навальный», — сказал он.

Политолог также добавил, что авторитарный и безальтернативный режим, который хотят удержать власти, приведет к периоду хаоса и раскола в стране Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел ходатайство о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Согласно решению судьи, А.Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом времени, которое А.Навальный провел под домашним арестом, наказание составит 2 года и 8 месяцев.