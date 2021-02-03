В вопросах обеспечения стабильности Путин больше доверяет к силовикам, чем политическому блоку – политолог

В вопросах обеспечения стабильности президент Владимир Путин больше доверяет к силовикам, чем политическому блоку. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.

«Ситуация предвоенная, силовики оценивают ее так с 2014 года. Транзит на носу, надо любой ценой обеспечить стабильность. Те средства, которые они предлагают, гораздо более жесткие, чем те, которые предлагает политический блок, но Владимир Путин традиционно доверяет своим бывшим коллегам по alma mater», — сказал он.

Политолог также добавил, что власти надеются, что, в отличие от Белоруссии, протест в России не будет носить столь длительного характера.

«Волна должна схлынуть в 20 числах февраля. Там есть только одна важная точка – «Марш Немцова». Обычно это московское и петербургское мероприятие, но, возможно, сейчас динамика его превратит в общероссийское», — сказал он.

По мнению В.Соловья, возможно, мэр Сергей Собянин вступится за протестующих москвичей в ближайший год.

«Репутационно Собянин будет выигрывать, если не будет сейчас отрекаться от протестующих москвичей, не будет их проклинать. Он это понимает. Скорее всего, в этом году мэр отдаст полиции распоряжение не трогать протестующих. Он готов перейти на другую сторону, туда, где будет сила. Как только он в этом убедиться, мы увидим с вами фантастические трансформации», — заключил он.

По данным ОВД-Инфо с начала акций в поддержку Алексея Навального 23 января по всей России задержано более 10 000 протестующих. Из-за того, что спецприемники Москвы и Петербурга в последние дни были переполнены, накануне автозаки с задержанными часами ездили по городу, людей не выпускали в туалет, не давали еды и питья.