Трое пожарных пропали во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске. Площадь возгорания сейчас превышает 3,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась крыша здания. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
2021-02-03T10:34:05+03:00
2021-02-03T10:37:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784418-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3394196.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 03 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)