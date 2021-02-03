Мосгорсуд рассмотрит дело американского студента Тревора Рида, которого обвиняют в нападении на полицейских

В ноябре дело сняли с рассмотрения и вернули в Головинский суд, поскольку Рида не ознакомили с протоколом. Теперь к процессу предстоит вернуться, тем более, что странностей в этой истории много. Рид приехал в Москву к девушке, с которой он познакомился на отдыхе в Греции. На вечеринке ему предложили водки и больше, по его, словам он ничего не помнит. Соседи вызвали полицию, которая забрала Тревора в отделение, но по пути он попытался вырвать руль у одного полицейского и нанес несколько ударов второму, правда без серьезных последствий. Суд приговорил его к 9 годам колонии и обязал выплатить пострадавшим 350 тысяч рублей. Его знакомая уверяет, что на лице Рида были следы побоев. Своей вины он не признал, но при этом извинился и перевел сотрудникам патрульно-постовой службы по 50 тысяч рублей по собственной воле.

Тревор Рид является студентом Университета Северного Техаса. Он проходил службу в Корпусе морской пехоты армии США.