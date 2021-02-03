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10:32, 03 февраля 2021

Решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов объясняется необходимостью противодействия пропаганде РФ

фото: @ breakingmash
фото: @ breakingmash

Решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия российской пропаганде, — пояснили в Офисе президента Владимира Зеленского. Там утверждают, что ни о каком ущемлении свободы слова речи не идет.

Как заявил в интервью изданию «Фокус» советник главы президентской администрации Михаил Подоляк, данные телеканалы занимаются дезинформацией.

Представители телеканалов уже назвали санкции против них политической расправой. Напомню, — санкции предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций.



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