Решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов объясняется необходимостью противодействия пропаганде РФ

Решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия российской пропаганде, — пояснили в Офисе президента Владимира Зеленского. Там утверждают, что ни о каком ущемлении свободы слова речи не идет.

Как заявил в интервью изданию «Фокус» советник главы президентской администрации Михаил Подоляк, данные телеканалы занимаются дезинформацией.

Представители телеканалов уже назвали санкции против них политической расправой. Напомню, — санкции предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций.