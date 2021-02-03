Правоохранительные органы выписали около 1300 административных протоколов в отношении участников протестной акции

Правоохранительные органы Москвы выписали около 1300 административных протоколов в отношении участников протестной акции, которая состоялась накануне вечером в столице, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Всего было задержано около полутора тысяч человек, не менее 30 из них несовершеннолетние.

Люди начали выходить на улицы после того, как Симоновский суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше. Он должен будет провести в колонии общего режима два года и 8 месяцев. Сегодня в эфире Эха Москвы адвокат политика Ольга Михайлова подтвердила, что будет обжаловать решение суда.