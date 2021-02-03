Минэкономразвития разработало законопроект о введении особого правового режима в Крыму. Главным его преимуществом станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России, что должно обеспечить защиту от западных санкций, считает РБК.

Новый режим — «особые административные районы» — будет действовать в дополнение к действующей свободной экономической зоне на всей территории Крыма, а его участниками смогут стать российские компании из любого региона страны. В то же время компании не смогут иметь филиалы за пределами Крыма и обязаны будут вести бизнес исключительно на территории полуострова.

Согласно законопроекту, инвесторы должны будут вложить не менее 150 млн руб. в экономику Крыма, правительство также вправе установить дополнительные требования к компаниям. Взамен инвесторы смогут также пользоваться льготами свободной экономической зоны, а режим анонимности будет защищать их от западных санкций. Которые были введены против России еще в 2014 году.

РБК напоминает, что еще в 2017 году глава региона Сергей Аксенов рассказывал об обсуждении проекта офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.