В Департаменте культуры не прокомментировали сообщение, что решено не продлевать контракт худруку «Гоголь-Центра»

В Департаменте культуры Москвы пока не прокомментировали сообщение, что решено не продлевать контракт художественному руководителю театра Гоголь Центр Кириллу Серебренникову. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Сам режиссер от комментариев воздержался, но подтвердил, что его контракт заканчивается в 20-х числах февраля.

Серебренников возглавляет Гоголь Центр с 2012 года. Летом прошлого года он был приговорен к трем годам лишения свободы условно по делу Седьмой студии.