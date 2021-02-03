ОВД-Инфо: В Москве акциях в поддержку Навального в день суда над ним были задержаны почти 1150 человек

В Москве на вчерашних акциях в поддержку Алексея Навального в день суда над ним были задержаны по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо почти 1150 человек. Особенно жесткие задержания происходили накануне вечером.

Задержания начались ещё утром. Людей хватали возле Мосгорсуда, где шло заседание по требованию ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока реальным по делу Ив Роше, а также возле метро Преображенская площадь. Продолжилось всё вечером в ещё более жёсткой форме. После приговора и призыва к сторонникам Навального прийти на Манежную площадь, по требованию полиции было закрыто несколько станций в центре Москвы, в том числе Театральная и Охотный ряд. К Манежке, а также Пушкинской стянули большие силы полиции и Росгвардии. Позже людей с Манежной оттеснили. Колонны протестующих прошли по Неглинной, Петровке и Большой Дмитровке, выкрикивая лозунги против президента. Затем силовики начали жёстко задерживать и избивать людей. Большую группу она в основном состояла из молодёжи, омоновцы заблокировали в Дмитровском переулке. Там людей, поднявших руки вверх и скандировавших что они без оружия, избивали дубинками. Жесткие задержания были возле Большого театра и в других местах в центре города. В районе Кузнецкого моста омоновец ударил по голове дубинкой репортёра youtube-канала Real View Фёдора Худокормова, когда он вел трансляцию. Росгвардия обещала провести проверку. Были задержаны вечером и ещё несколько журналистов, несмотря на пресс-карты и редакционные задания.

Симоновский суд вынес решение о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный. Навальный по решению суда должен будет провести в колонии общего режима два года и 8 месяцев.

Защита Алексея Навального намерена обжаловать приговор. Об этом в нашем эфире сказала адвокат политика Ольга Михайлова.

Ольга Михайлова пояснила, что рассмотрение апелляции может затянуться, а может наоборот пройти в рекордно быстрые сроки.