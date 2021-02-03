Защита Навального обжалует замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.

«Естественно, мы будем обжаловать вчерашнее решение суда, в московский городской суд будет подана апелляционная жалоба и, кроме того, мы известим кабинет министров о неисполнении решения Европейского суда», — сказала она.

О.Михайлова подчеркнула, что вчерашнее судебное заседание не имело под собой правовых оснований.

«Такой суд мог состояться в одном единственном случае, если бы осужденный скрылся. Навальный не скрывался. Мы предоставляли справки из клиники Шарите, что он был в реанимации, в коме, потом ему было необходимо амбулаторное лечение в клинике. Несмотря на то что 23 ноября такое уведомление поступило от Навального в ФСИН с указанием его адреса в Германии. ФСИН посчитал, раз дома по московскому адресу он не проживает, значит он скрылся. Значит ему условное осуждение необходимо заменить на реальное», — отметила она.

Адвокат подчеркнула, что в течение 2020 года до отравления А.Навальный регулярно отмечался во ФСИН в рамках отбывания условного срока.

«Он всегда отмечался, но претензия в том, чтобы инспекция хотела, чтобы он это делал по понедельникам, а он это делал в большинстве случаев по четвергам, причем до этого несколько лет был установлен четверг, и ему этот день был удобен. Он приходил в четверг и это зафиксировано», — заключила она.

Адвокат также добавила, что апелляция по делу Навального может состояться в течение ближайших двух месяцев.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел ходатайство о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Согласно решению судьи, А.Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом времени, которое А.Навальный провел под домашним арестом, наказание составит 2 года и 8 месяцев.