ВОЗ зафиксировала максимальное число жертв коронавируса за последние семь дней с начала пандемии

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимальное число жертв коронавируса за последние семь дней с начала пандемии. За неделю скончались более 96 тысяч человек. Половина смертей приходится на Северную и Южную Америку. Всего жертвами инфекции, по данным ВОЗ, стали более двух миллионов человек. Число инфицированных превышает 103 миллиона.
2021-02-03T09:33:28+03:00
2021-02-03T09:40:50+03:00
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09:33, 03 февраля 2021
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