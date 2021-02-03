ВОЗ зафиксировала максимальное число жертв коронавируса за последние семь дней с начала пандемии

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала максимальное число жертв коронавируса за последние семь дней с начала пандемии. За неделю скончались более 96 тысяч человек. Половина смертей приходится на Северную и Южную Америку. Всего жертвами инфекции, по данным ВОЗ, стали более двух миллионов человек. Число инфицированных превышает 103 миллиона.