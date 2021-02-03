Бывший президент Армении Роберт Кочерян должен сегодня прилететь в Москву на встречу совета директоров АФК Система. Как передает Интерфакс, суд разрешил ему покинуть страну на несколько дней.

Бывший президент Армении был переизбран в совет директоров компании минувшим летом. В Армении Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя. Несколько месяцев назад он был освобожден под залог.