Столичный суд рассмотрит административное дело против главного редактора издания «Медиазона». Власти называют Сергея Смирнова организатором несогласованных акций, но сам он это отрицает.

Смирнова задержали в субботу днем во время прогулки с ребенком. Журналиста отвезли в отдел полиции, где он провел шесть часов. Вопреки угрозам оставить его до понедельника, главреда «Медиазоны» отпустили под обязательство явиться в суд.

Смирнова подозревают в участии или призывах к участию в несогласованных акциях 23 января. В мероприятиях он не участвовал и находился во время протестов дома. По мнению журналиста, поводом для разбирательства стала шутка в Твиттере.

Смирнов опубликовал в своем микроблоге чужое сообщение, в котором была указана дата несанкционированного митинга. На картинке был опубликован музыкант из группы «Тараканы», которого приняли за Смирнова. В этом, по его словам, и заключалась шутка.

Смирнову грозит до 30 суток арест за повторное нарушение закона о митингах.