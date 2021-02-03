ОВД-Инф: вечером и ночью в ходе протестных акций в России были задержаны почти 1400 человек

По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, минувшим вечером и ночью в ходе протестных акций в России были задержаны почти 1400 человек. Из них более тысячи – в Москве.
2021-02-03T09:32:09+03:00
2021-02-03T09:47:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 03 февраля 2021
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