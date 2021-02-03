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09:31, 03 февраля 2021

МИД РФ обвиняет западные страны во вмешательстве во внутренние дела России после требований освободить Навального

Российский МИД обвиняет западные страны во вмешательстве во внутренние дела России после требований освободить политика Алексея Навального. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, все заявления сделаны под копирку.
Накануне Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это решение недопустимым, а премьер-министр Великобритании – трусостью. Ранее решение суда осудили и власти США, а также еще ряда стран.



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