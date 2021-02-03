В ходе трех протестных акций в поддержку Алексея Навального задержано более 10 тысяч человек по всей стране

В ходе трех протестных акций в поддержку Алексея Навального с 23 января задержано более 10 тысяч человек по всей стране. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» аналитик «ОВД-Инфо» Григорий Дурново.

«23 числа задержали 4000 человек, 31 января – 5700 и за весь вчерашний день – 1400. В общей сложности это уже больше десяти тысяч. В течение почти всего вчерашнего дня многие люди не могли попасть в спецприемник. Для них выделили Центр временного содержания иностранных граждан. Огромное количество автобусов с задержанными, в жутких условиях, в духоте, без еды и возможности сходить в туалет, находились там долгие часы», — сказал он.

Г.Дурново добавил, что юристы «ОВД-Инфо» не могут попасть к задержанным для оказания правовой помощи.

«Адвокатам и юристам очень сложно попасть в отделы, их не пускают, и это обретает системный характер. Когда адвокат приезжает в отдел, там объявляют план «крепость». 31 января в отделе Хамовники адвоката отказались пропустить под предлогом угрозы взрыва. О том, чтобы выводить людей из здания, никто не подумал, но адвоката не пустили», — заключил он.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел ходатайство о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Согласно решению судьи, А.Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом времени, которое А.Навальный провел под домашним арестом, наказание составит 2 года и 8 месяцев.