На Украине три крупных телеканала прекратили вещание из-за санкций президента страны. В офисе Владимира Зеленского объяснили меры борьбой с дезинформацией из России.

Программы телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK теперь доступны только на видеопортале youtube. Эфирное вещание на территории Украины прекращено как минимум на 5 лет. Владелец этих каналов депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Тарас КОзак. Его называют «правой рукой» главы политсовета политической организации Виктора Медведчука. Каналы транслировали его встречу с Владимиром Путиным прошлой осенью. На ней обсуждали возможность восстановления отношений между двумя странами и отмену санкций. После этого началась проверка. Тройка телеканалов по словам советника главы офиса украинского президента активно и часто открыто используется как инструмент российской пропаганды на Украине. Поэтому глава страны остановил их вещание по решению Совета нацбезопасности страны. Его советник Михаил Подоляк считает, цитирую издание Фокус, «абсолютно прозрачным и мотивированным». Представители каналов назвали санкции против них политической расправой, а Союз журналистов Украины — наступлением властей на свободу слова.

Под санкции попал и сам владелец запрещённых телеканалов. Активы Тараса Козака на Украине будут заблокированы.