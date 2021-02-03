ТАСС: Кирилл Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра»

Кирилл Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Сам режиссер подтвердил только, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но от дальнейших комментариев отказался.

Кирилл Серебренников возглавил Московский драматический театр имени Гоголя в 2012 году, на его базе режиссер создал «Гоголь-центр». За это время, по словам режиссера, театр выпустил 60 премьерных спектаклей, провел 35 гастролей и заработал около миллиарда рублей.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы признал Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии». По версии следствия, фигуранты дела похитили из бюджета почти 130 миллионов рублей, выделенные Минкультуры на театральный проект «Платформа». Серебренников вину не признал.

В Департаменте культуры Москвы информацию об уходе Серебренникова из Гоголь-центра пока не комментируют.