По данным правозащитного проекта ОВД Инфо, в рамках протестных акций в России за последние дни были задержаны более 10 тысяч человек. Об этом в эфире «Эха» рассказал аналитик проекта, Григорий Дурново.

Правоохранительные органы Москвы отчитались о пресечении несогласованных акций в центре города. После того, как Симоновский суд вынес решение о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный, в Москве были закрыты центральные станции метро, перекрыты ряд улиц и площадей.

Алексей Навальный по решению суда должен будет провести в колонии общего режима два года и 8 месяцев.

Адвокат Ольга Михайлова сообщила, что защита будет обжаловать приговор.

Лидеры западных государств призвали российские власти освободить Алексея Навального. Решение суда осудили, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.