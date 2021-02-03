Российская вакцина от коронавируса Спутник официально одобрена к применению в Мексике, — сообщило Министерство здравоохранения страны. Уже в этом месяце должно быть доставлено 400 тысяч доз.
На этом фоне власти Аргентины сообщили, что более ста тысяч местных жителей уже получили оба компонента Спутника.
Российская вакцина от коронавируса Спутник официально одобрена к применению в Мексике
Российская вакцина от коронавируса Спутник официально одобрена к применению в Мексике, — сообщило Министерство здравоохранения страны. Уже в этом месяце должно быть доставлено 400 тысяч доз.