Российская вакцина от коронавируса Спутник официально одобрена к применению в Мексике, — сообщило Министерство здравоохранения страны. Уже в этом месяце должно быть доставлено 400 тысяч доз.

На этом фоне власти Аргентины сообщили, что более ста тысяч местных жителей уже получили оба компонента Спутника.