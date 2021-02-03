Российские власти, по данным газеты РБК, предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций. Речь идет о создании на полуострове особых правовых районов, на территории которых инвесторам будет предоставлена конфиденциальность.
Соответствующий законопроект разработали в Министерстве экономического развития.
Российские власти, по данным газеты РБК, предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций
Российские власти, по данным газеты РБК, предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций. Речь идет о создании на полуострове особых правовых районов, на территории которых инвесторам будет предоставлена конфиденциальность.