Российские власти, по данным газеты РБК, предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций. Речь идет о создании на полуострове особых правовых районов, на территории которых инвесторам будет предоставлена конфиденциальность.

Соответствующий законопроект разработали в Министерстве экономического развития.