Лидеры западных государств призывают российские власти освободить Навального

Лидеры западных государств призывают российские власти освободить политика Алексея Навального, которому накануне суд заменил условный срок на реальный. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в частности, написал в Твиттере, что решение Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым поступком, а решение суда по нему это трусость.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает это решение недопустимым. Свое негативное отношение к решению суда выразили также власти США, Канады и Германии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на это заявила, что страны Запада публик3ют требования освободить Навального под копирку. По ее мнению, это демонстрирует их отрыв от реальности.