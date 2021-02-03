Столичные власти по неподтверждённым данным не продлят контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра». Договор у Кирилла Серебренникова истекает в конце этого месяца.

Театр Гоголь-центр скоро обзаведётся новым художественным руководителем. Это утверждает собеседник агентства ТАСС, знакомый с ситуацией. По его словам, департамент культуры Москвы не станет продлевать трудовой договор с Кириллом Серебренниковым. Под его руководством Гоголь-центр работает уже восемь лет. За это время театр посетило около миллиона зрителей. Вчера Гоголь-центр отметил очередной день рождения, там рассказали о планах выпустить в этом году проекты, связанные не только с театром. Режиссёр подтвердил агентству ТАСС, что его контракт заканчивается в двадцатых числах февраля, больше ничего Серебренников комментировать не стал. Последние годы он был ключевым фигурантом так называемого «театрального дела» о хищении крупных средств, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Прошлым летом Серебренникова условно осудили на три года и оштрафовали на 800 тысяч рублей. Он, как и другие обвиняемые, вину не признал, но обжаловать приговор в отличие от остальных фигурантов не стал. Его адвокат объяснил это тем, что режиссер очень устал от судов и находится в депрессии.

Бывший продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и её в прошлом гендиректор Юрий Итин тоже получили условные сроки и денежные штрафы. Софье Апфельбаум — в прошлом главе департамента Минкультуры — назначили штраф, но освободили от уплаты из-за истечения срока давности.